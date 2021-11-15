Около 30 новых школьных автобусов отправились в районы Карелии

Ключи от новых автобусов передали директорам учреждений образования республики.

«Теперь более 500 ребят в школах Карелии будут каждый день ездить на учебу и обратно на новых школьных автобусах! Ключи от 28 таких машин передали сегодня директорам учреждений. Новая техника вместимостью от 15 до 29 мест уже отправилась в 11 районов республики, два из них останутся в петрозаводских государственных школах», — пишет министр образования и спорта Карелии Роман Голубев на своей странице в соцсети.

По словам главы Минобразования, новые школьные автобусы — это современная и безопасная техника, которая полностью соответствуют всем требованиям и нормам. Машины адаптированы под холодный климат республики.

Роман Голубев сообщил, что сейчас мы вместе с Минпросвещения России прорабатывается вопрос подвоза дошкольников, для организации которого федеральное министерство уже готовит всю необходимую документацию.

Напомним, за последние два года школы республики получили 33 новых автобуса.