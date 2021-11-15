890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Глава Карелии: «Мы идем по пути изоляции граждан старше 45 лет» 17
Сегодня 10:32

Около 30 новых школьных автобусов отправились в районы Карелии

Новости. Общество
16:54, 25 Ноября 2021
фото: © Роман Голубев / ВК

Новости партнеров

Ключи от новых автобусов передали директорам учреждений образования республики.

«Теперь более 500 ребят в школах Карелии будут каждый день ездить на учебу и обратно на новых школьных автобусах! Ключи от 28 таких машин передали сегодня директорам учреждений. Новая техника вместимостью от 15 до 29 мест уже отправилась в 11 районов республики, два из них останутся в петрозаводских государственных школах», — пишет министр образования и спорта Карелии Роман Голубев на своей странице в соцсети.

По словам главы Минобразования, новые школьные автобусы — это современная и безопасная техника, которая полностью соответствуют всем требованиям и нормам. Машины адаптированы под холодный климат республики.

Роман Голубев сообщил, что сейчас мы вместе с Минпросвещения России прорабатывается вопрос подвоза дошкольников, для организации которого федеральное министерство уже готовит всю необходимую документацию.

Напомним, за последние два года школы республики получили 33 новых автобуса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Полезный
2021-11-25 17:58:21
Для либеральной тусовки это как кость в горле
Offff
2021-11-25 18:28:34
Полезный, лдпровцы системная партия . А у тебя кость в заднем месте. :)
кир
2021-11-25 19:13:57
Offff, не волнуйся, скоро на смену идти. Или тебе завтра?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
18.11.2021, 17:40
Город в Карелии попал в тройку «ажиотажных» направлений на Новый год
20.11.2021, 14:56
«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
19.11.2021, 12:50
«Никаких подушек безопасности»: представители бизнеса в Карелии за тотальное введение QR-кодов
24.11.2021, 16:34
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, пал на снег (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 15:49
Обществоведение
Чичин в розыске
Петрозаводский суд принял решение об аресте обвиняемого в коррупции при ремонте карельских дорог Игоря Чичина и объявил его в розыск.
«Давайте следить за качеством воды вместе»
Сегодня 08:10
Дмитрий Фабрикантов: «Нужно отталкиваться от потребностей людей»
24.11.2021 10:33
Осадок городских стоков превратят в компост 1
24.11.2021 09:48
Клиники на Чайкиной: экстренная помощь при травме
23.11.2021 16:27
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:11
Личное мнение
«Антиваксеры» как новые «внутренние враги» 3
Зачем Росздравнадзор решил выявлять в соцсетях противников вакцинации?
Вы уволены! 8
23.11.2021 14:01
Тайна ванной комнаты 4
19.11.2021 10:30
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»