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Около 4,5 тонн вещей собрали для петрозаводчан, попавших в трудную ситуацию

Новости. Общество
14:36, 19 Декабря 2020
фото: Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия
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В Петрозаводске подвели итоги благотворительной акции "Добрый шкаф".

В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции акцию провели в течение одного дня и только у ТЦ "Добрыня" в микрорайоне Кукковка, сообщили в Центре Комплексного центра социального обслуживания населения Карелии.

"Акция стартовала в 12.00 дня, а в 12.30 наша газель была уже полностью заполнена вещами, которые принесли жители! Это невероятно!" - поделился впечатлениями Олег Пискунов, специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания Центра.

К концу дня было собрано около 4,5 тонн вещей. Среди них – зимняя одежда, тёплая обувь для взрослых и детей, посуда, игрушки.

Собранные вещи после соответствующей обработки и сортировки будут переданы нуждающимся.

В Центре напомнили, что граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить вещевую помощь в обменно-вещевом пункте отделения срочного социального обслуживания подразделения учреждения по адресу: ул. Л. Чайкиной, 9.

Выдача вещей осуществляется по предварительной записи по номеру телефона: 8 900 457 02 39.

Ранее сообщалось, что центр "Попечение" в Петрозаводске никак не может собрать новогодние подарки для одиноких бабушек и дедушек.

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