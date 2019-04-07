"Он был свободным художником всю свою короткую жизнь"

В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.

Весной 1990 года в самиздатовском журнале "Зеленый квадрат", выпускавшемся студентами Петрозаводского университета, вышла подборка стихов молодого карельского поэта Сергея Куттуева, известного в среде городских "неформалов" как Граф. Правда, сам поэт к тому времени уже покинул университетские стены, так и не закончив учебу на филологическом факультете. Одно четверостишье из этого сборника я помню до сих пор:

Швыряю, чтоб не было пусто

Рифм притупленный ножик.

И если любовь - искусство,

То я в нем - свободный художник...

Он и был свободным художником всю свою короткую жизнь. Но первый настоящий сборник стихов – "Страховка от одиночества", только что вышедший в петрозаводской типографии "Цифра" – увидеть ему так и не довелось.

Материал Валерия Поташова читайте далее.