"Он был свободным художником всю свою короткую жизнь"

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В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Весной 1990 года в самиздатовском журнале "Зеленый квадрат", выпускавшемся студентами Петрозаводского университета, вышла подборка стихов молодого карельского поэта Сергея Куттуева, известного в среде городских "неформалов" как Граф. Правда, сам поэт к тому времени уже покинул университетские стены, так и не закончив учебу на филологическом факультете. Одно четверостишье из этого сборника я помню до сих пор:
Швыряю, чтоб не было пусто
Рифм притупленный ножик.
И если любовь - искусство,
То я в нем - свободный художник...
Он и был свободным художником всю свою короткую жизнь. Но первый настоящий сборник стихов – "Страховка от одиночества", только что вышедший в петрозаводской типографии "Цифра" – увидеть ему так и не довелось.
Материал Валерия Поташова читайте далее.
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