Рыбаки нарушают правила безопасности даже после закрытия навигации, выяснили в МЧС Карелии

О результатах инспекции маломерных судов в Медвежьегорском районе сообщили в МЧС Карелии.
Инспекторы по маломерным судам МЧС и сотрудники федерального агентства по рыболовству провели патрулирование по Онежскому озеру в Медвежьегорском районе. Особое внимание они уделили судам, занимающимися коммерческим рыболовством.
В ходе патрулирования проверили 15 маломерных судов, на двух из которых обнаружили нарушения. Первое относится к правилам плавания на внутренних водных путях, а второе – отступление от правил безопасности пассажиров.
Инспекторы провели со всеми судоводителями разъяснительные беседы о безопасности маломерных судов в осенний период.
Проверку безопасности провели 11 ноября, тогда как навигацию в Медвежьегорском районе официально закрыли 31 октября.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание