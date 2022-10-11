Рыбаки нарушают правила безопасности даже после закрытия навигации, выяснили в МЧС Карелии

О результатах инспекции маломерных судов в Медвежьегорском районе сообщили в МЧС Карелии.

Инспекторы по маломерным судам МЧС и сотрудники федерального агентства по рыболовству провели патрулирование по Онежскому озеру в Медвежьегорском районе. Особое внимание они уделили судам, занимающимися коммерческим рыболовством.

В ходе патрулирования проверили 15 маломерных судов, на двух из которых обнаружили нарушения. Первое относится к правилам плавания на внутренних водных путях, а второе – отступление от правил безопасности пассажиров.

Инспекторы провели со всеми судоводителями разъяснительные беседы о безопасности маломерных судов в осенний период.

Проверку безопасности провели 11 ноября, тогда как навигацию в Медвежьегорском районе официально закрыли 31 октября.