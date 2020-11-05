Подрядчик, сорвавший сроки благоустройства в Петрозаводске, появился на Рускеальском проезде

ООО "СМС" приступило к асфальтированию Рускеальского проезда на Кукковке, сообщили в администрации столицы Карелии.

В данный момент подрядчик укладывает верхний слой покрытия проезжей части. Территорию благоустраивают в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

На прошлой неделе в отношении компании Администрация направила в прокуратуру обращение для принятия мер реагирования в связи со срывом сроков реализации национального проекта.

Как сообщили в мэрии, подрядчику указано на необходимость строгого соблюдения технологий проведения работ и их качественное исполнение вне зависимости от погодных условий и иных факторов. За нарушение прописанных в муниципальных контрактах условий, а также сроков исполнения работ, всем организациям в мэрии выставляют штрафные санкции.

Приняты и оплачены будут только работы надлежащего качества, уточнили в администрации города.

Ранее сообщалось, что петрозаводчане негодуют по поводу затянувшегося ремонта разрытой дороги у школы на Ключевой.