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Опасная стихия надвигается на Карелию

Новости. Общество
12:19, 07 Марта 2021
фото: Столица на Онего
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МЧС предупреждает жителей о приближении неблагоприятной погоды.

Карельские спасатели со ссылкой на данные синоптиков сообщают об ухудшении погодных условий.

Местами по Карелии ожидается усиление северного, северно-восточного ветра порывами до 15-18 м/с. Непогода ожидается седьмого марта с 14-17 часов и сохранится в течение ночи восьмого марта.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводский и Костомукшский городские округа, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

Спасатели рекомендуют, в частности, не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить деревья, упавшие на провода; не оставлять транспорт и не находиться самим вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном транспорте; ограничить нахождение детей на улице; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

Ранее сообщалось, что трасса "Кола" стала опасной из-за мощного снегопада.

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Комментарии

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кир
2021-03-07 12:57:55
Дворник, видимо с утра получил звездулей и уже работает. К чему бы это? Так надо, а не иначе с дворовыми разговаривать, - сказал мудрый кот.
Off
2021-03-07 12:49:26
Щас педриотики -хорьки завизжат и будут биться в истерике . Ах ,аномальная погода !!! Мы не при чем , что авария случилась!!!
театральный критик
2021-03-07 12:43:13
Так называемые известные карельские блогеры и фотографы весьма довольны. Сразу несколько килограммов фоточек можно в интернет выложить и все будут восхищаться.
Off
2021-03-07 12:57:01
театральный критик, социопат . А латентные фотографы шарят по интернетом и ищут то , про что солнцеликий , наше все ..говорил . ))
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