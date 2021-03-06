Опасная стихия надвигается на Карелию

МЧС предупреждает жителей о приближении неблагоприятной погоды.

Карельские спасатели со ссылкой на данные синоптиков сообщают об ухудшении погодных условий.

Местами по Карелии ожидается усиление северного, северно-восточного ветра порывами до 15-18 м/с. Непогода ожидается седьмого марта с 14-17 часов и сохранится в течение ночи восьмого марта.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводский и Костомукшский городские округа, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

Спасатели рекомендуют, в частности, не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить деревья, упавшие на провода; не оставлять транспорт и не находиться самим вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном транспорте; ограничить нахождение детей на улице; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

Ранее сообщалось, что трасса "Кола" стала опасной из-за мощного снегопада.