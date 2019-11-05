Опасный песок завезли в детсад в Карелии

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Детский сад в Сегеже оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
Руководство детского сада №18 в Сегеже не обеспечило соответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и радиологическим показателям вновь завозимого песка, а также не обеспечило в буфетных ополаскивание посуды горячей проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой.
Учреждению назначили наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Ранее суд обязал детский сад в Пряже выплатить компенсацию ребенку, разбившему голову на площадке.
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