Опасный песок завезли в детсад в Карелии

Детский сад в Сегеже оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Руководство детского сада №18 в Сегеже не обеспечило соответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и радиологическим показателям вновь завозимого песка, а также не обеспечило в буфетных ополаскивание посуды горячей проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой.

Учреждению назначили наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Ранее суд обязал детский сад в Пряже выплатить компенсацию ребенку, разбившему голову на площадке.