Опасный скотомогильник обнаружили в Карелии

В Прионежском районе проверили скотомогильник, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В ходе обследования были установлены следующие нарушения: скотомогильник не огорожен сплошным забором, не выкопана траншея с обустройством вала из вынутого грунта, не установлен навес над биотермической ямой, на биотермической яме отсутствует крышка с замком и вентилируемой трубой.



Правообладателем земельного участка, на котором расположен скотомогильник, является госучреждение, которое в настоящее время деятельность в сфере животноводства.



Учреждение обязали устранить нарушения до 13 ноября.

Напомним, во время проверки 7 сибиреязвенных скотомогильников в районе Сулажгоры в Петрозаводске не соответствовали требованиям ветеринарно-санитарных правил.