Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Несуразная поза стюардессы смутила пользователей Сети (ФОТО)
11.09.2020 21:30
Отопительный сезон стартует в одном из городов Карелии с понедельника 13
11.09.2020 14:17
Следком Карелии попросил суд продлить арест Геннадия Боднарчука еще на два месяца 12
11.09.2020 13:28
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО
11.09.2020 21:00
В Карелии утонул 16-летний мальчик 5
11.09.2020 17:14

Опасный скотомогильник обнаружили в Карелии

Новости. Общество
08:30, 12 Сентября 2020
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив
Загрузка...

В Прионежском районе проверили скотомогильник, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В ходе обследования были установлены следующие нарушения: скотомогильник не огорожен сплошным забором, не выкопана траншея с обустройством вала из вынутого грунта, не установлен навес над биотермической ямой, на биотермической яме отсутствует крышка с замком и вентилируемой трубой.

Правообладателем земельного участка, на котором расположен скотомогильник, является госучреждение, которое в настоящее время деятельность в сфере животноводства.

Учреждение обязали устранить нарушения до 13 ноября.

Напомним, во время проверки 7 сибиреязвенных скотомогильников в районе Сулажгоры в Петрозаводске не соответствовали требованиям ветеринарно-санитарных правил. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
05.09.2020, 15:45
Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
08.09.2020, 08:50
Более 30 новых случаев COVID-19 подтверждено в Карелии
09.09.2020, 12:33
Опубликованы кадры с места жесткого ДТП в Петрозаводске: водителя вырезали из разбитой машины (ВИДЕО)

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 4
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»