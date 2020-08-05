Россельхознадзор обнаружил в Карелии опасные скотомогильники

В Карелии выявлены скотомогильники, не соответствующие требованиям ветеринарного законодательства, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Во время проверки 7 сибиреязвенных скотомогильников место захоронения, расположенное в районе Сулажгоры в Петрозаводске, не соответствовало требованиям ветеринарно-санитарных правил. Территория скотомогильника не огорожена глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами, траншея с внутренней стороны забора не выкопана, отсутствует мост через траншею.

По данным Министерства сельского и рыбного хозяйства республики, ведомство обследовало 9 скотомогильников (не сибиреязвенных), расположенных в различных районах республики. Здесь также были выявлены нарушения. Среди них – отсутствие сплошного ограждения территории глухим забором, удобных подъездных путей, траншеи с устройством вала, навеса над биотермической ямой и крышкой с замком и вентилируемой трубой для ямы. Кроме того, территория могильников заросла кустарником и травой, нет замка на воротах.

Как выяснилось 8 из 9 скотомогильников являются бесхозными. Так, два из них (один в Пряжинском и один – в Олонецком) продолжают использоваться сельхозпредприятиями для захоронения отходов животноводства.

Несоответствие скотомогильников требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм может повлечь загрязнение почв, подземных поверхностных вод, привести к массовому заражению животных и, как следствие, распространению инфекционных и паразитарных заболеваний среди людей и животных, предостерегают в Роспотребнадзоре.

Информация о выявленных нарушениях передана в Карельскую межрайонную природоохранную прокуратуру и в правительство республики.

Ранее специалисты Россельхознадзора выявили в Петрозаводске партию фруктов, зараженных оспой.