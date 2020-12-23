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Опасными свиным рулетом и купатами торговали в Приладожье Карелии

Новости. Общество
07:25, 24 Декабря 2020
фото: колбасыкрутое.рф
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Жительнице Лахдепохьи грозит штраф за торговлю мясными продуктами неизвестного происхождения.

В декабре в Лахденпохье прошел рейд с участием специалистов  Россельхознадзора. На торговой площадке Лахденпохьи в продаже были обнаружены свиной рулет и купаты, которые продавала местная жительница. На товаре отсутствовала маркировка: невозможно было установить  производителя, даты выработки и сроки годности, режим хранения. Ветеринарных сопроводительных документов на продукты также не было, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Карелии.

В ведомстве напомнили, что свиноводческая продукция неизвестного происхождения может стать источником распространения опасного заболевания - африканской чумы свиней.  Вирус африканской чумы свиней очень устойчив во внешней среде и способен сохраняться до 100 и более дней в охлажденном мясе, 300 дней – в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет. При этом болезнь высоко заразна и смертельна для свиней, хоть и не представляет опасности для человека.

Свиной рулет и купаты были сняты с реализации. В отношении жительницы Лахденпохьи составлены протоколы об административном правонарушении. Женщине грозит штраф.

Ранее Россельхознадзор в Карелии потребовал взять свиней под крышу. 

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