Опасными свиным рулетом и купатами торговали в Приладожье Карелии

Жительнице Лахдепохьи грозит штраф за торговлю мясными продуктами неизвестного происхождения.

В декабре в Лахденпохье прошел рейд с участием специалистов Россельхознадзора. На торговой площадке Лахденпохьи в продаже были обнаружены свиной рулет и купаты, которые продавала местная жительница. На товаре отсутствовала маркировка: невозможно было установить производителя, даты выработки и сроки годности, режим хранения. Ветеринарных сопроводительных документов на продукты также не было, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Карелии.

В ведомстве напомнили, что свиноводческая продукция неизвестного происхождения может стать источником распространения опасного заболевания - африканской чумы свиней. Вирус африканской чумы свиней очень устойчив во внешней среде и способен сохраняться до 100 и более дней в охлажденном мясе, 300 дней – в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет. При этом болезнь высоко заразна и смертельна для свиней, хоть и не представляет опасности для человека.

Свиной рулет и купаты были сняты с реализации. В отношении жительницы Лахденпохьи составлены протоколы об административном правонарушении. Женщине грозит штраф.

Ранее Россельхознадзор в Карелии потребовал взять свиней под крышу.