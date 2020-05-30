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Опубликовано расписание движения автобусов от автовокзала Петрозаводска

Новости. Общество
09:49, 31 Мая 2020
фото: Столица на Онего
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"Карелавтотранс" составил расписание движения автобусов пригородного и междугороднего сообщения, которое начнет действовать с 1 июня.

На ряд направлений существуют строгие ограничения, при которых требуется покупка именного билета.

С нововведениями можно ознакомиться на официальном сайте автовокзала. Там же советуют приобретать и билеты. Альтернативным вариантом может быть бесконтактная оплата на кассе.

Вход и нахождение пассажиров в здании Петрозаводского автовокзала и на его территории допускается только в масках. Лица с признаками ОРВИ в здание автовокзала и на его территорию, а также к посадке в автобусы не допускаются.

С полным расписанием пригородного и междугороднего сообщения можно ознакомиться на сайте "Карелавтотранса".

Напомним, с 30 мая возобновляется работа общественного транспорта (автобусов вместимостью 18 и более посадочных мест) на территории всей Карелии. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, подписав соответствующее распоряжение.
Исключение – Олонецкий район, где резко выросло число случаев коронавирусной инфекции.

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Комментарии

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новый
2020-05-31 10:12:11
Бабки всё лето будут туда-сюда шастать. В городе им не сидится и на даче тоже.
mobikk
2020-05-31 11:42:13
новый,
им же кушать купить надо...или Вы волонтер, всех снабдите?
новый
2020-05-31 11:57:36
mobikk, всех не снабдю, но в результате многолетних наблюдений шастают они туда-сюда вовсе не за едой. Они просто шастают. Беспричинно. Как в магните.
Гость
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