Опубликовано расписание движения автобусов от автовокзала Петрозаводска

"Карелавтотранс" составил расписание движения автобусов пригородного и междугороднего сообщения, которое начнет действовать с 1 июня.

На ряд направлений существуют строгие ограничения, при которых требуется покупка именного билета.

С нововведениями можно ознакомиться на официальном сайте автовокзала. Там же советуют приобретать и билеты. Альтернативным вариантом может быть бесконтактная оплата на кассе.

Вход и нахождение пассажиров в здании Петрозаводского автовокзала и на его территории допускается только в масках. Лица с признаками ОРВИ в здание автовокзала и на его территорию, а также к посадке в автобусы не допускаются.

С полным расписанием пригородного и междугороднего сообщения можно ознакомиться на сайте "Карелавтотранса".

Напомним, с 30 мая возобновляется работа общественного транспорта (автобусов вместимостью 18 и более посадочных мест) на территории всей Карелии. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, подписав соответствующее распоряжение.

Исключение – Олонецкий район, где резко выросло число случаев коронавирусной инфекции.