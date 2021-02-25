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Опубликованы кадры с места пожара в Карелии, в котором погибли бабушка и внучка (ФОТО)

Новости. Происшествия
18:00, 26 Февраля 2021
фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН / ВК
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Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения опубликовал снимки с места пожара, в котором погибли два человека

В поселке Сосновка Медвежьегорского района 25 февраля на пожаре в двухквартирном жилом доме погибли 17-летняя девушка и ее 68-летняя бабушка. Супруг погибшей женщины, который сумел выбраться из горящего дома еще до приезда пожарных подразделений, получил травмы. 

Госкомитет Карелии по ОЖ и БН сообщил обстоятельства происшествия и опубликовал фото с места трагедии.

"По данным очевидцев, в доме находились люди: пожилая женщина и подросток. Было принято решение создать звено ГДЗС для спасения на пожаре. В 13:46 звено ГДЗС в составе командира отделения Марфутова И.П. и пожарного Ушакова В.В. с использованием ствола "б", разбив окно, проникло в здание. Извлекли на свежий воздух девушку, находившуюся возле окна. Признаки дыхания и пульса у пострадавшей отсутствовали, пожарные передали пострадавшую для реанимационных действий фельдшеру Сосновской амбулатории, находившейся на месте пожара", - так описаны обстоятельства трагедии в сообщении Госкомитета.

Реанимационные действия оказались безуспешны, девушка скончалась. Также в доме было обнаружено тело женщины.

Ранее сообщалось, что Следком Карелии возбудил уголовное дело после гибели на пожаре бабушки и внучки.

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