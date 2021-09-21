Организация движения изменилась на одном из важнейших перекрестков Петрозаводска

На перекрестке улицы Мерецкова и проспекта Александра Невского установлены новые знаки и нанесена разметка, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Госавтоинспекция Петрозаводска обращает внимание водителей на изменения в организации дорожного движения на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Мерецкова.

При движении по улице Мерецкова в сторону ТРЦ «Тетрис» установлен дорожный знак 5.15.1 «Направление движения по полосам», нанесена дорожная разметка.

Ранее стало известно, что схема движения транспорта может измениться на улице Шотмана в Петрозаводске.