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«Орланы» запустят из Ленобласти в Карелию с 1 октября

Новости. Общество
14:37, 23 Сентября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Рельсовые автобусы «Орлан» будут курсировать на участке Кузнечное – Сортавала.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной пассажирской компании, с 1 октября поезда на участке Кузнечное – Сортавала будут заменены на рельсовые автобусы «Орлан»: 

поезд № 6451 (вторник, четверг) Кузнечное (9:34) – Сортавала (11:58)

поезд № 6458 (вторник, четверг, пятница, воскресенье) Сортавала (17:13) – Кузнечное (19:28);

поезд № 6457 (вторник, четверг, пятница, воскресенье) Кузнечное (20:35) – Сортавала (22:52)

поезд № 6452 (вторник, четверг) Сортавала (5:50) – Кузнечное (8:11)

В компании напоминают, рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» – это современные комфортабельные дизель-поезда, используемые на неэлектрифицированных участках железных дорог. Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло и санитарные модули. Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для кресел-колясок, специализированные места для их крепления и специальное оборудование в санитарном узле.

Ранее сообщалось, что Северо-Западная пригородная пассажирская компания решила продлить до конца года курсирование рельсовых автобусов РА-3 «Орлан» по маршруту Лодейное Поле — Сортавала.

 

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