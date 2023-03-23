Остановку большегрузов запретят на улице в Петрозаводске, где семья погибла под припаркованным грузовиком

В середине апреля схема движения изменится в центре города и в Первомайском районе, где произошло смертельное ДТП.

По сообщению адмнистрации города, с 13 апреля на Первомайском проспекте на участке от Заводской улицы до улицы Мелентьевой будет запрещена остановка большегрузов. А с 18 апреля запретят остановку для всех видов транспорта на участке улицы Еремеева рядом с Городской детской больницей (расположена по адресу: улица Кирова, 21), а также на участке автодороги Городского вала в районе дома № 38 по улице Еремеева.

Нововведения призваны обеспечить безопасность на дороге. Для водителей будут установлены соответствующие знаки.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Напомним, 8 марта в 01.39 в районе дома № 54 по Первомайскому проспекту в Петрозаводске, произошло ДТП с двумя погибшими. Водитель 1980 г. р. за рулем Chevrolet Niva неправильно выбрал скорость движения. Не справившись с управлением, он врезался в стоявший грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом. В результате ДТП водитель и женщина-пассажир 1982 г. р., скончались на месте происшествия.