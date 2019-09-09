Осужденному за кражу миллионов председателю ТСЖ в Петрозаводске смягчили наказание

После рассмотрения апелляционной жалобы суд уменьшил осужденному срок на 1 год, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ранее Петрозаводский городской суд приговорил к 4 годам колонии председателя ТСЖ "Волховская-12" за хищения денег у жильцов в особо крупном размере. Мужчине инкриминировали ст.160 УК РФ и ст.165 УК РФ.

Было установлено, что председатель ТСЖ в период с сентября 2014 года по июнь 2016 года присвоил и использовал в личных корыстных целях более 2 млн рублей со счетов и из кассы товарищества.

Указанные деньги поступали от собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг, поставленных ресурсоснабжающими организациями, а также предназначались для расчетов по возникающим нуждам ТСЖ, связанным с управлением и содержанием многоквартирного дома.

После рассмотрения аппеляционной жалобы Верховный суд Карелии назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, исключив из обвинения ст.165 УК РФ.