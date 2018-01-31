Отмеченную в Каннах в 2017 году картину можно будет посмотреть в Петрозаводске

В рамках празднования юбилея дружеских связей с Ла Рошель в Петрозаводске состоится показ французского кино.

В программу включены трагикомедия для взрослых "Молодая женщина" (Jeune femme, 2017), снятая Леонор Серай, и мультфильм "Далеко на Север" (Tout en haut du monde, 2015).

Фильм "Молодая женщина" рассказывает историю Паулы, которая после долгих лет отсутствия возвращается в Париж. Не имея ни гроша в кармане, с разбитым сердцем и любимой кошкой она пытается начать жизнь сначала.

Французско-бельгийский фильм Леонор Серай в прошлом году получил приз "Золотая камера" за дебютный полнометражный фильм в номинации "Особый взгляд" на Каннском международном кинофестивале (2017).

"Далеко на Север" - это совместная работа кинематографистов Франции и Дании. Действие происходит в 1892 году в Санкт-Петербурге. Девушка Саша из аристократической семьи мечтает о Великом Севере и очень переживает за судьбу дедушки Олукина, известного ученого и исследователя Арктики, который до сих пор не вернулся из последней экспедиции на Северный полюс. Саше бежит из дома и решает повторить длинный путь на Север в поисках его знаменитого корабля.

Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами 14 и 21 февраля. Подробная информация есть на сайте кинотеатра.

Напомним, в этом году исполняется 45 лет побратимских связей Ла Рошель и Петрозаводска. По этому случаю в карельской столице пройдет ряд мероприятий.

Видео: YouTube.