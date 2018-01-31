Дверь
830
499
Линолеум
200
159
Кафельная плитка
455
212
Набор кастрюль
2000
1599
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
17:20, 31 Января 2018
фото: кадр из к/ф "Молодая женщина"/kinopoisk.ru

Отмеченную в Каннах в 2017 году картину можно будет посмотреть в Петрозаводске

По теме

Парфенчикова попросили защитить экс-проректора консерватории Камирову от "травли"
31.01.18 10:17
Школьников проведут по "Дорогам "Калевалы" в Петрозаводске
30.01.18 09:35
В Карелии готовы заплатить 40 тысяч рублей за лучшее произведение для кантеле
30.01.18 08:05
Все новости
Загрузка...

В рамках празднования юбилея дружеских связей с Ла Рошель в Петрозаводске состоится показ французского кино.

В программу включены трагикомедия для взрослых "Молодая женщина" (Jeune femme, 2017), снятая Леонор Серай, и мультфильм "Далеко на Север" (Tout en haut du monde, 2015).

Фильм "Молодая женщина" рассказывает историю Паулы, которая после долгих лет отсутствия возвращается в Париж. Не имея ни гроша в кармане, с разбитым сердцем и любимой кошкой она пытается начать жизнь сначала.

Французско-бельгийский фильм Леонор Серай в прошлом году получил приз "Золотая камера" за дебютный полнометражный фильм в номинации "Особый взгляд" на Каннском международном кинофестивале (2017).

"Далеко на Север" - это совместная работа кинематографистов Франции и Дании. Действие происходит в 1892 году в Санкт-Петербурге. Девушка Саша из аристократической семьи мечтает о Великом Севере и очень переживает за судьбу дедушки Олукина, известного ученого и исследователя Арктики, который до сих пор не вернулся из последней экспедиции на Северный полюс. Саше бежит из дома и решает повторить длинный путь на Север в поисках его знаменитого корабля.

Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами 14 и 21 февраля. Подробная информация есть на сайте кинотеатра.

Напомним, в этом году исполняется 45 лет побратимских связей Ла Рошель и Петрозаводска. По этому случаю в карельской столице пройдет ряд мероприятий.

Видео: YouTube.

По теме

Парфенчикова попросили защитить экс-проректора консерватории Камирову от "травли"
31.01.18 10:17
Школьников проведут по "Дорогам "Калевалы" в Петрозаводске
30.01.18 09:35
В Карелии готовы заплатить 40 тысяч рублей за лучшее произведение для кантеле
30.01.18 08:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2018, 09:17
Сор из избы: в каких условиях готовили суши
26.01.2018, 23:30
Раскрыт секрет гарантированного женского оргазма
29.01.2018, 16:56
ВИДЕО: Сбитой поездом в Петрозаводске девушке через 2 дня должно было исполниться 20 лет
26.01.2018, 10:18
Сор из избы: в каких условиях готовили суши в Петрозаводске
28.01.2018, 11:19
ФОТО: Стали известны подробности страшного пожара в Петрозаводске - спасли 36 человек, трое оказались в больнице
28.01.2018, 10:27
В Петрозаводске произошел страшный пожар - люди выпрыгивали из окон, есть пострадавшие

Аналитика

29.01.2018 16:21
Политкухня
"Просто подогнали под приговор" 2
В Верховном суде Карелии рассматривают апелляцию на приговор, вынесенный Девлету Алиханову.
Водоканал – это серьезно
29.01.2018 10:38
"Смотрим глазами – видим мозгом"
29.01.2018 09:18
Хочешь, чтобы город стал лучше? Отправь заявку и отдай свой голос 3
24.01.2018 16:45
Властную вертикаль начинает колбасить 5
23.01.2018 09:49
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:43
Частная жизнь
Дмитриев:  "Тюрьма — это явление временное" 3
Получивший известность на федеральном уровне после возбуждения дела о порнографии глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев рассказал журналистам о жизни в СИЗО и планах на будущее.
Поминки по зверосовхозу "Пряжинский" 3
29.01.2018 13:18
"Сложные" перекрестки. Нужно ли включать сигнал поворота при изгибе главной дороги? 2
29.01.2018 11:37
Сор из избы: в каких условиях готовили суши 3
26.01.2018 09:17
архив чтиво

Медиа

Ведущий Денис Базанков и гость программы лидер профсоюзов Илья Косенков, обсуждают повышение МРОТ
Сегодня 16:38
все фото и видео

Опрос

Обращаетесь ли вы за помощью к карельским чиновникам через соцсети?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»