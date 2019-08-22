Парфенчиков пообещал выделить полмиллиона рублей на обустройство кабинета учителя года

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил выделить 500 тысяч рублей на обустройство кабинета информатики в учебном заведении, в котором трудится лучший учитель республики.

Такое решение глава региона принял во время посещения Кемского района. В ходе визита Парфенчиков побывал в Рабочеостровской средней школе, в которой работает учителем информатики Евгений Кустов, ставший в этом году лучшим педагогом Карелии.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что распорядился выделить денежные средства на обустройство кабинета информатики для победителя конкурса профмастерства.

"Посетил Рабочеостровскую среднюю школу, в которой обучаются 290 ребят. Именно здесь учителем информатики работает Евгений Валерьевич Кустов, который в этом году был признан Учителем года Карелии. Поручил республиканскому министерству образования выделить 500 тысяч рублей на обустройство кабинета информатики и сделать традицией ежегодное направление средств на обустройство кабинета каждого педагога, получившего это высокое звание", - написал Парфенчиков.