Парфенчиков посетил школу-сарай в Прионежье и решил попросить денег в Москве

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе рабочей поездки по Прионежскому району посетил школу в Деревянном, попавшую в "Народный реестр опасных школ".

В рамках рабочей поездки в Прионежский район глава республики Артур Парфенчиков осмотрел помещения Деревянкской средней школы, которую эксперты ОНФ включили в список самых опасных школ России. Об этом сообщается на сайте карельского правительства.

Напомним, главное здание школы было построено в 1955 году. Не многим новее и примыкающие к нему столовая, спортзал и котельная. Все четыре здания - деревянные. В этом году по предписанию надзорных органов закрыт второй этаж школы, из-за чего занятия приходится проводить в две смены.

Осмотрев здания, Артур Парфенчиков заявил, что решение о строительстве новой школы в Деревянке необходимо принимать оперативно.

"Будем обращаться в федеральный центр за финансированием, - сказал Парфенчиков. - Учитывая положительную динамику в демографической ситуации и расширение территорий под строительство индивидуального жилья, население здесь будет явно расти, поэтому школу надо строить не на 150 мест, а на 300-350. Уже сейчас здесь учатся 156 ребят, и в первый класс поступит еще 21 ребенок".