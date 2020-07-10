Парфенчиков поздравил с днем рождения главного куратора подготовки Карелии к юбилею

Артур Парфенчиков опубликовал в соцсети поздравление в адрес секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который курировал подготовку Карелии к юбилею.

Парфенчиков назвал Патрушева "другом нашей республики, который честно укажет на ошибки и тут же поможет их исправить". Губернатор отметил вклад секретаря Совбеза в подготовку к юбилею Карелии.

"Николай Платонович тесно связан с Карелией. В начале 1990-х годов он был министром безопасности республики, а с 2013 года возглавляет государственную комиссию, созданную указом президента России, по подготовке к празднованию 100-летия республики Карелия. Постоянное внимание комиссии и лично Николая Патрушева помогли нам решить многие задачи. Среди наиболее сложных и масштабных — строительство нового терминала аэропорта, президентского кадетского училища, перинатального центра, возрождение Онежского судостроительно-судоремонтного завода, открытие училища Олимпийского резерва и другие", - написал Артур Парфенчиков.

Глава региона напомнил, что за заслуги перед Карелией и ее жителями, большой вклад в социально-экономическое развитие региона, Николай Патрушев награжден орденом "Сампо".

Ранее сообщалось, как Николай Патрушев подвел итоги семилетней работы Госкомиссии.