Парфенчиков рассказал о возрождении погрузившегося в кризис завода «Карелия ДСП»

Глава республики Артур Парфенчиков посетил предприятие «Карелия ДСП» в поселке Пиндуши и заявил, что там готовится модернизация производства, а задолженность по зарплате полностью погашена.

Артур Парфенчиков заявил о погашении задолженности по зарплате на предприятии «Карелия ДСП» и готовящейся модернизации производства. Об этом глава республики сообщил в соцсети после визита в поселок городского типа Пинудши.

«С прошлой осени ситуация на предприятии значительно изменилась. Самое главное — полностью погашена задолженность по зарплате. Все вопросы, которые ещё возникают у сотрудников, решаются в оперативном порядке. Кроме того, для дальнейшего развития предприятия промышленный комплекс в начале марта передали в аренду компании „ДОК Пиндуши“. Сейчас здесь готовятся к модернизации производства с внедрением экологически-безопасных технологий. Новое оборудование уже поступило, в скором времени начнется его монтаж. Первый этап модернизации с уходом от использования мазута по установленному плану завершится уже к июлю текущего года», — рассказал Парфенчиков.

По словам губернатора, в данный момент завод занят погашением задолженности перед энергетиками, налоговой службой и кредиторами. Артур Парфенчиков пояснил, что для обеспечения стабильной работы завода необходимо обеспечить его сырьем. Он поручил взять этот вопрос на контроль.

Ранее из-за долгов завод оказался на грани закрытия, производство было остановлено.

«Столица на Онего» сообщала, что градообразующее предприятие «Карелия ДСП» оказалось в глубоком кризисе и превратилось в «завод-призрак». На территории промышленной площадки начался «распил» имущества на металл.

В последнее время на территории находящегося в кризисе предприятия «Карелия ДСП» произошла серия чрезвычайных ситуаций, одна из которых закончилась гибелью человека.

Осенью 2020 года на объекте произошло два пожара подряд. Первый из них вспыхнул 22 сентября. По информации источника «Столицы на Онего», пожар мог возникнуть в момент разрезания конструкций с целью вывоза металлолома. Второй пожар возник 28 сентября. Одной из вероятных причин возгорания стали работы по резке металлоконструкций, производимые накануне пожара. В конце декабря 2020 года после падения с высоты скончался мужчина, который, предположительно, занимался заготовкой металлолома на территории предприятия «Карелия ДСП». Очередной пожар на заводе произошел в феврале этого года.