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Очередной пожар вспыхнул на заброшенном "заводе-призраке" "Карелия ДСП"

Новости. Происшествия
10:31, 18 Февраля 2021
фото: ОПС Медгора
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Пожарные сообщили о ликвидации очередного возгорания на территории предприятия "Карелия ДСП", которое располагается в поселке Пиндуши Медвежьегорского района.

Пожар за предприятии "Карелия ДСП" произошел в среду, 17 февраля, в вечернее время. Об этом сообщают в соцсети медвежьегорские пожарные. Спасатели более полутора часов боролись с огнем. В огне никто не пострадал.

"В цеху подготовки сырья загорелся производственный сушильный Циклон- V объемом 300 м. куб. Борьбу с огнем вели пожарные дежурных караулов Пиндушского и Медвежьегорского подразделений. Всего к тушению привлекалось три пожарных автоцистерны и двенадцать человек личного состава. На тушение огня было подано три ручных пожарных ствола. Для разведки и тушения пожара в условиях задымленности пожарные использовали аппараты для дыхания на сжатом воздухе. Более полутора часов понадобилось пожарным для ликвидации пожара. И еще далее пожарные продолжительное время оставались на месте пожара, проливая конструкции для исключения возможности повторного возгорания", - сообщили спасатели.

В последнее время на территории находящегося в кризисе предприятия "Карелия ДСП" произошла серия чрезвычайных ситуаций, одна из которых закончилась гибелью человека.

Осенью 2020 года на объекте произошло два пожара подряд. Первый из них вспыхнул 22 сентября. По информации источника "Столицы на Онего", пожар мог возникнуть в момент разрезания конструкций с целью вывоза металлолома. Второй пожар возник 28 сентября. Одной из вероятных причин возгорания стали работы по резке металлоконструкций, производимые накануне пожара. В конце декабря 2020 года после падения с высоты скончался мужчина, который, предположительно, занимался заготовкой металлолома на территории предприятия "Карелия ДСП".

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что градообразующее предприятие "Карелия ДСП" оказалось в глубоком кризисе и превратилось в "завод-призрак". На территории промышленной площадки начался "распил" имущества на металл. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-18 11:41:29
У хохлов учиться надо.
Не святой
2021-02-18 11:24:59
"Рывки" и "пожары" ,новый "тренд", ещё взрывы на военных складах!?
Гость
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