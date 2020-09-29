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Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии

Новости. Общество
13:18, 30 Сентября 2020
фото: © скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия"
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Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что не представляет себе школу, в которой ученик и педагог не могли бы общаться лично.

Артур Парфенчиков считает, что традиционное обучение в школах, предполагающее прямой контакт учителей и учеников не исчезнет, несмотря на развитие дистанционных форм образования.

Об этом Парфенчиков заявил в ходе прямой линии в соцсети, которая состоялась во вторник, 29 сентября.

"Конечно, дистанционное образование имеет право на жизнь. Оно будет развиваться. Оно будет дополнять основное образование. Это веяние времени, в этом нет ничего предосудительного. Но, конечно, представить школу, процесс обучения без личного общения учителя с учеником - это уже что-то из ряда вон выходящее", - сказал губернатор.

"Нужно держаться. Не надо опять-таки эмоционально реагировать на вопросы карантина точечного, когда мы какие-то классы отправляем на карантин. Мы как раз еще раз говорили вчера с министром образования о том, что надо где-то, может быть, и школы, когда есть вот как, скажем, в Хийденсельге сейчас ситуация, в Ляскеля, - может быть, на какое-то время и школы отправлять на карантин. На несколько дней, пока идет тестирование", - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков назвал истерией слухи о введении карантина в Карелии.

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Комментарии

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Горожанин
2020-09-30 13:37:00
Тут Глава абсолютно прав! Опыт последнего года показывает, что возможности "удаленки" и в обучении, и в работе, весьма ограничены, и не только скоростью связи.
Гость
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