Парочка любителей парфюма попалась на магазинных кражах в Петрозаводске

Мужчина и женщина украли из сетевых магазинов в столице Карелии парфюма на 5,5 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В начале августа в петрозаводскую полицию поступило сообщение от работников магазина косметики и бытовой химии. В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения они обнаружили, что неизвестные вынесли флакон туалетной воды стоимостью более 2700 рублей. В тот же день с аналогичным заявлением в полицию обратились работники такого же сетевого магазина, расположенного по другому адресу. С прилавка также исчез парфюм, ущерб составил 2880 рублей.

Полицейские установили, что к обоим преступлениям причастны двое: 32-летний мужчина и его 38-летняя спутница. Они дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Ранее мужчина в Петрозаводске вынес из магазина женский парфюм на 23 тысячи рублей.