Паровоз «Рускеальского экспресса» горел в депо Сортавалы

Машинист успел потушить возгорание до приезда огнеборцев, но они все равно залили паровоз пеной.

В среду, 24 января, в 22.30, в депо города Сортавала от искры, которая попала на ветошь, загорелся паровоз «Рускеальского экспресса».



Как «Столице на Онего» сообщил руководитель района Сергей Крупин, машинист ликвидировал возгорание самостоятельно, но пожарных уже успели вызвать.



По информации сортавальских брандмейстеров, паровоз вовремя отогнали на улицу, пострадавших нет. Пожар тушили пеной.



Сергей Крупин отметил, что пострадавшее лакокрасочное покрытие восстановят, завтра утром паровоз выйдет в очередной рейс.



Виновные, ущерб устанавливаются. Напомним, ретропоезд «Рускеальский экспресс», курсирующий между Санкт-Петербургом и Карелией, был запущен 1 июня 2019. За первый год работы он перевез более 50 тысяч пассажиров.













