Пассажир выпал из автомобиля после ДТП в Карелии (ВИДЕО)

Новости по теме
Загрузка...
ДТП произошло 22 ноября в Кондопоге.
ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ произошло в 6.37 на пересечении улиц Новокирпичной и Бумажников, сообщили в DtpPtz.ru.
Во время поворота водитель не справился с управлением, автомобиль наехал на леерное ограждение, опору уличного освещения, дорожный знак и выехал на тротуар у пешеходного перехода.
После водитель продолжил движение. При этом один из пассажиров выпал из автомобиля на проезжую часть.
Видеокамера социального проекта"Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.
Ранее водитель получил травмы при столкновении с грузовиком на трассе в Карелии.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.11.2019, 11:58
21.11.2019, 10:25
18.11.2019, 12:18
17.11.2019, 11:05
20.11.2019, 07:15
Аналитика
22.11.2019 14:33
Капитал
Почему жилой комплекс "Иволга" настолько популярен у жителей Петрозаводска, рассказала маркетолог компании "Баренц Групп" Мария Круглова.
22.11.2019 09:15
21.11.2019 13:19
20.11.2019 17:52
20.11.2019 11:02
Чтиво
22.11.2019 14:34
Без политики
"С больничного на больничный" - знакомая ситуация?
21.11.2019 13:09
21.11.2019 12:26
19.11.2019 16:42
Медиа
Сегодня 07:48
Опрос
Может ли чиновник некорректно высказываться в соцсетях?
Комментарии