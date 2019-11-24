Пассажир выпал из автомобиля после ДТП в Карелии (ВИДЕО)

ДТП произошло 22 ноября в Кондопоге.

ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ произошло в 6.37 на пересечении улиц Новокирпичной и Бумажников, сообщили в DtpPtz.ru.

Во время поворота водитель не справился с управлением, автомобиль наехал на леерное ограждение, опору уличного освещения, дорожный знак и выехал на тротуар у пешеходного перехода.

После водитель продолжил движение. При этом один из пассажиров выпал из автомобиля на проезжую часть.

Видеокамера социального проекта"Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Ранее водитель получил травмы при столкновении с грузовиком на трассе в Карелии.