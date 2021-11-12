Пассажирка была госпитализирована после ДТП возле в границы в Карелии

В Сортавальском районе «ГАЗель» улетела в кювет, 35-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В Сортавальском районе на 44 километре автодороги «Сортавала» — подъезд к МАПП «Вяртсиля» — произошла авария с участием фургона ГАЗ-33221. В 7.40 утра 39-летний водитель «ГАЗели» не учел погодные условия и вылетел с дороги в кювет.

В результате ДТП пострадала 35-летняя пассажирка фургона, женщина была госпитализирована.

Ранее автокран потерял колесо на оживленном перекрестке в Петрозаводске.