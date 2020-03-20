Пассажиры из Москвы смогут попасть на поезде в горный парк Карелии без пересадок

На майские праздники РЖД запускает прямое пассажирское сообщение между Москвой и горным парком в Карелии, сообщили в пресс-службе компании.

Для пассажиров, желающих отправиться в путешествие в Карелия и горный парк "Рускеала" в период майских праздничных дней РЖД назначает беспересадочные вагоны (СВ, купе и плацкарт) по маршруту Москва – Рускеала.

Беспересадочные вагоны сообщением Москва – Рускеала будут курсировать с 30 апреля по 12 мая 2020 года в составах поезда № 159/160 Москва – Петрозаводск и ретропоезда "Рускеальский экспресс" № 921/922 Сортавала – Рускеала.

Так, отправляясь с Ленинградского вокзала Москвы в 16:00, поезд № 159 будет прибывать в Сортавалу в 06:34 на следующие сутки и следовать далее в горный парк "Рускеала" в составе ретропоезда "Рускеальский экспресс" № 921. В горный парк пассажиры будут прибывать в 11:50.

Из Рускеалы пассажиры будут отправляться в 17:30 в составе ретропоезда "Рускеальский экспресс" № 922. По прибытии в Сортавалу в 18:35 вагоны будет перецепляться к составу поезда № 160 Петрозаводск – Москва. Прибытие в Москву предусмотрено расписанием в 10:16 на следующие сутки.

Стоимость билета в плацкартном вагоне составляет от 1 354,9 рублей, в купейном – от 1 796,8 рублей, в СВ – от 4 085,8 рублей.

Ранее стало известно, что продажу билетов на самолеты из Петрозаводска в Симферополь и Сочи откроют в апреле.