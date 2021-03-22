Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии водитель "ВАЗ" влетел в "сложившуюся" на трассе фуру (ФОТО)
22.03.2021 16:58
Женщина, которая сегодня ушла из больницы и пропала, найдена мертвой на улице в Петрозаводске
22.03.2021 23:27
Признанного мертвым полицейского нашли живым спустя 17 лет
22.03.2021 19:40
Строительная и горнодобывающая компании хотят заниматься рыбным хозяйством в Карелии 10
22.03.2021 14:53
Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей 3
22.03.2021 22:00
Фигура самой сексуальной атлетки мира в обтягивающих лосинах впечатлила фанатов 3
22.03.2021 23:30
На лыжной базе в Карелии лиса играла с собакой (ВИДЕО) 3
22.03.2021 15:41

Патриарх Кирилл похвалил митрополита Карельского Константина за сотрудничество с властями и удостоил ордена

Новости. Общество
12:14, 23 Марта 2021
фото: © eparhia.karelia.ru
Загрузка...

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу Карельской митрополии РПЦ Константина с 70-летием со дня рождения.

Поздравление опубликовано на официальном сайте Московского патриархата во вторник, 23 марта.

Патриарх отметил, что совершая архипастырское служение в Карелии, Константин прилагает немало усилий к тому, чтобы епархиальная жизнь во вверенном ему попечению церковном уделе развивалась всесторонне и гармонично.

"Значителен Ваш вклад в осуществление плодотворного сотрудничества со светским руководством региона, деятелями образования и культуры, представителями общественности. Надеюсь, что это соработничество будет и впредь способствовать утверждению в народе традиционных нравственных ценностей, духовному просвещению и патриотическому воспитанию молодежи, созиданию мира и гражданского согласия", - пишет в своем поздравлении патриарх.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, принимая во внимание усердие в архипастырских трудах и в связи с 70-летием, считает справедливым удостоить митрополита Константина ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского (I степени).

"Молитвенно желаю Вам крепости душевных и телесных сил, помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на пользу Святой Церкви", - закончил свое поздравление патриарх.

Ранее глава Карельской митрополии РПЦ напомнил верующим, что первобытные люди были вегетарианцами.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-03-23 12:57:32
Как же они любят друг друга жестянками награждать. Казаки нервно курят в сторонке...
кир
2021-03-23 12:22:32
Сколько можно их рекламировать их в светской прессе? Большая часть людей не понимает этого, потому как атеисты-безбожники.
врунофф
2021-03-23 12:21:07
Орденоносец пусть яму возле театра закопает для начала, потом блестючку обмоет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
17.03.2021, 21:15
Арестован руководитель управляющей компании по делу о гибели прохожего под глыбой льда

Аналитика

Сегодня 09:40
Капитал
Маленькая прививка от больших проблем!
Карелия - это регион повышенной опасности по заболеванию клещевым энцефалитом.
Карельского министра настигло бурятское дело 5
22.03.2021 16:45
"Мусорная реформа": Перезагрузка 7
20.03.2021 10:37
Автомобили по цене металлолома 15
19.03.2021 10:20
"Я имею право сказать: "Спокойной ночи!" 11
18.03.2021 15:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:47
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Мусор на Луну не закинешь!" 4
22.03.2021 10:25
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
18.03.2021 16:30
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»