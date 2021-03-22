Патриарх Кирилл похвалил митрополита Карельского Константина за сотрудничество с властями и удостоил ордена

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу Карельской митрополии РПЦ Константина с 70-летием со дня рождения.

Поздравление опубликовано на официальном сайте Московского патриархата во вторник, 23 марта.

Патриарх отметил, что совершая архипастырское служение в Карелии, Константин прилагает немало усилий к тому, чтобы епархиальная жизнь во вверенном ему попечению церковном уделе развивалась всесторонне и гармонично.

"Значителен Ваш вклад в осуществление плодотворного сотрудничества со светским руководством региона, деятелями образования и культуры, представителями общественности. Надеюсь, что это соработничество будет и впредь способствовать утверждению в народе традиционных нравственных ценностей, духовному просвещению и патриотическому воспитанию молодежи, созиданию мира и гражданского согласия", - пишет в своем поздравлении патриарх.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, принимая во внимание усердие в архипастырских трудах и в связи с 70-летием, считает справедливым удостоить митрополита Константина ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского (I степени).

"Молитвенно желаю Вам крепости душевных и телесных сил, помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на пользу Святой Церкви", - закончил свое поздравление патриарх.

Ранее глава Карельской митрополии РПЦ напомнил верующим, что первобытные люди были вегетарианцами.