Пенсионер и ребенок пострадали в ДТП на трассе Карелии

Двое человек пострадали в ДТП, произошедшем в Лахденпохском районе.

Авария произошла в субботу днем в Лахденпохском районе на 229 км. 520 м. автодороги «Сортавала». Об этом сообщает ГИБДД.

43-летний житель поселка Ихала на автомобиле «KIA» съехал с дороги и затем наехал на дренажную трубу.

В результате ДТП были травмированы пассажиры: 71-летний пенсионер и 4-летний мальчик, который находился в детском удерживающем устройстве. Пострадавшие доставлены в Сортавальскую больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Карелии автомобилистка получила травмы в аварии.