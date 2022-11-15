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Пенсионерке, живущей в аварийном доме с крысами и голубями, глава Минстроя пообещал новоселье под елочку

Новости. Общество
07:20, 05 Декабря 2022
фото: Столица на Онего

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Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов заверил, что пенсионерка, которая уже три года одна выживает в расселенном аварийном доме, отбиваясь от крыс и бомжей, переедет в новый дом во второй половине декабря.

Как сообщала «Столица на Онего», в отдаленном микрорайоне Петрозаводска, в Соломенном, на улице Рабочая, в полуразрушенном аварийном расселенном доме уже три года проживает одна 64-летняя женщина, отбиваясь от крыс, бомжей и мародеров.

Ее дом 1960 года постройки был признан аварийным 10 лет назад, в 2012 году. В 2019-м всех расселили, а пенсионерке из муниципальной квартиры предложили переехать в квартиру дома, который был построен в 1962 году. С тех пор, как она отказалась от предложенного жилья, чиновники забыли про нее, оставив жить в расселенном 8-квартирном разваливающемся доме, который с каждым годом приходил в более удручающее состояние.

Его атаковали бомжи и мародеры, а после соседями пенсионерки стали крысы, голуби да бездомные кошки.
Женщина держит оборону из последних сил, не теряя веру в лучшее. За три года она неоднократно обращалась в прокуратуру, к чиновникам городского и республиканского уровня, рассказывая о своих проблемах. 

А чтобы пенсионерка знала, что ее не забыли, чиновники в мэрии проголосовали за поднятие квартплаты. И теперь ей приходят счета за услуги ЖКХ не 291 рубль, а 756.

О происходящем пенсионерка рассказала СМИ. В результате после публикации прокуратура Карелии начала проверку.

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов на обращение журналиста ответил, что вопрос о переселении пенсионерки из дома №... по улице Рабочая решен.

«Она получит квартиру площадью 40 квадратных метров в новом благоустроенном доме на улице Белинского. Дом построен. Во второй половине декабря он должен быть заселен. Сейчас администрация Петрозаводска заключает договоры с переселенцами», - сообщил Виктор Россыпнов.


© Госкомитет Карелии по жилищному надзору

Но отметим, что пока пенсионерке никто из чиновников мэрии города не звонил, и она ничего не знает, что должна заключать договор о переселении. Женщина продолжает выживать в разрушенном доме.

Подробнее о ситуации, в которой оказалась петрозаводчанка, читайте в статье Иры Мерковой «Только бы хуже не было».

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