"Первый" канал рассказал о годовалом Богдане из Карелии, которого отдали опекунам без документов на отказ от него

В городском суде Петрозаводска 6 августа началось рассмотрение дела по возвращению в родную семью годовалого Богдана, которого органы опеки передали опекунам в Волгоград, несмотря на то, что не было официального отказа от него родителей.

В минувший четверг, 6 августа, "Первый" канал рассказал историю годовалого Богдана из Петрозаводска, которого органы опеки передали в опекунскую семью в Волгоград, хотя от ребенка родственники не отказывались и официальных документов на отказ никто не писал.

Корреспонденты федерального канала побывали дома у родных Богдана, познакомились с папой ребенка, с бабушкой и родной тетей, которые все как один говорят о том, что ждут скорейшего возвращения малыша в семью и готовы бороться за него в суде.

Попытались журналисты федерального ТВ получить комментарии по ситуации у органов опеки администрации Петрозаводска, но чиновники отказались от общения с прессой.

Как сообщалось ранее, в Карелии разгорается скандал вокруг годовалого Богдана, которого сотрудники полиции в новогодние праздники забрали у пьяной матери на улице, а через два месяца органы опеки передали в приемную семью за тысячу километров от Карелии, не посмотрев на то, что отсутствовало официальное заявление от родителей об отказе от ребенка.

Подробную историю о Богдане читайте здесь.