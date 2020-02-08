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Пешеходный мост на ж/д вокзале Петрозаводска начали разбирать (ФОТО)

Новости. Общество
12:21, 09 Февраля 2020
фото: © Фотограф Алла Андреева-Волкова
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Уже демонтирован лестничный сход и одно пролетное строение действующего моста со стороны площади Гагарина.

Добраться до Перевалки можно будет по временному лестничному сходу, который установят на 1-й платформе, и далее по старому мосту, который после возведения нового путепровода будет демонтирован.

По информации пресс-службы Октябрьской железной дороги, по проекту новый пешеходный мост будет расположен на 12 метров южнее существующего. Мост будет представлять ферму длиной 64 м и высотой пролетного строения 6 м с лестничными сходами на пассажирские платформы с одной стороны пролетного строения и транзитным проходом с возможностью выхода на привокзальную площадь  с другой стороны.

Новое сооружение будет оснащено 4 лифтами для передвижения маломобильных групп населения. 

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Комментарии

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новый
2020-02-09 14:44:55
Жителям Перевалки этот мост нафиг не уперся. По нему шастают в основном пассажиры автовокзала. Цыганка, которая побирается возле моста с той стороны подтвердит.
Os
2020-02-09 14:24:18
Если на платформы выход - то там проверять будут всех, кто мосту проходит? Или во время прохода поездов будут на них выход закрывать?
новый
2020-02-09 14:03:33
Новый мост всенепременно надо будет назвать. Здесь всего два варианта: имени 100-летия республики, либо 75-летия Победы. Иришка, я правильно сказал ?
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