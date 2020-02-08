Пешеходный мост на ж/д вокзале Петрозаводска начали разбирать (ФОТО)

Уже демонтирован лестничный сход и одно пролетное строение действующего моста со стороны площади Гагарина.

Добраться до Перевалки можно будет по временному лестничному сходу, который установят на 1-й платформе, и далее по старому мосту, который после возведения нового путепровода будет демонтирован.

По информации пресс-службы Октябрьской железной дороги, по проекту новый пешеходный мост будет расположен на 12 метров южнее существующего. Мост будет представлять ферму длиной 64 м и высотой пролетного строения 6 м с лестничными сходами на пассажирские платформы с одной стороны пролетного строения и транзитным проходом с возможностью выхода на привокзальную площадь с другой стороны.

Новое сооружение будет оснащено 4 лифтами для передвижения маломобильных групп населения.