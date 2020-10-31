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Петрозаводчане интересуются у властей Петрозаводска, есть ли какая-либо логика при установке ограждений

Новости. Общество
12:21, 01 Ноября 2020
фото: Живой Петрозаводск/https://vk.com/ptzlive
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Житель Петрозаводска возмутился нелогичностью установки ограждений вдоль дорог города.

В паблике "Живой Петрозаводск" горожанин оставил свой комментарий по поводу установки ограждений.

"Много писали про ограждения, - отметил горожанин. - На Кукковке вдоль ул.Ровио ограждения нескольких видов. Причем логика установки не очень понятна. Перекресток ул. Ровио - ул. Сортавальская. Вдоль Ровио ограждение у проезжей части - исключает хаотичное движение пешеходов, заезд транспорта на газоны. На перекрестке с ул. Сортавальской - с одной стороны ограждение у проезжей части, с другой (четная) - со стороны тротуара. Многие некорректно паркуют машины на газоне (это не обочина) по нечетной ул. Сортавальской. Почему на нечетной стороне не установить у проезжей части ограждение?"

Такая же нелогичная установка ограждений, по словам петрозаводчанина, и на перекрестке ул. Анохина и М.Горького.

"На ул. Волной оставили "прореху" в десять - пятнадцать метров напротив траурного зала - в чем логика? Не совсем понятно, кто-то в мэрии за это отвечает? Разработка схема установки, внешний вид и прочее?Кто этот человек?" - интересует горожанин.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске для безопасности ограждения установлены более чем на 50 улицах.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-11-01 12:49:06
Не петрозаводчане, а всего лишь один какой-то вечнонедовольный мужичонка. Скорей всего из грядки протестунов ключевского карьера. Или адептов секты свидетелей ночного фотографа.
ники
2020-11-01 12:35:19
Мозгов у тех кто это планирует точно нет , а есть корыстный интерес .
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