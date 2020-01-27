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Петрозаводчанин обокрал гостя и сбежал из собственной квартиры

Новости. Криминал
14:40, 27 Января 2020
фото: © Fotolia / anetlanda
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В полицию поступило заявление о краже от 30-летнего жителя Прионежского района, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина сообщил, что в одном из ночных баров Петрозаводска распивал спиртное со случайным знакомым. Спустя некоторое время новый друг пригласил его в гости. Беседа под спиртное затянулась допоздна, и гость уснул в квартире петрозаводчанина.

Ночью хозяин квартиры решил проверить карманы посетителя. В куртке он обнаружил 11 тысяч рублей и похитил их. Владелец имущества заметил неладное и пустился в погоню, но не смог догнать злоумышленника. 

Установив местонахождение 37-летнего ранее судимого петрозаводчанина оперативники узнали, что тот успел потратить похищенное на развлечения с другими людьми.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее другой петрозаводчанин вернулся из бара без карточки.

 

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Комментарии

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новый
2020-01-27 15:23:02
Так вкусно рассказываете, что даже повод нашел
кир
2020-01-27 14:58:21
Зачем этот безумный бред? Пили, пьют и пить будут.
Гость
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