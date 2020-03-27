Петрозаводчанин обокрал спящую в подъезде соседку

В полицию с заявлением о краже обратилась 53-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.
Женщина сообщила, что у нее украли мобильный телефон почти за 9 тысяч рублей. Как это случилось, женщина рассказать затруднялась.
Полицейские установили подозреваемого – 28-летнего соседа потерпевшей.
Молодой человек сознался в содеянном. Он рассказал, что в один из дней поднимался на свой этаж и увидел спящую на лестнице соседку. Тогда он вытащил из ее кармана телефон и забрал себе. Некоторое время он пользовался им, затем продал.
Петрозаводчанин находится под подпиской о невыезде.
По факту кражи ведется следствие.
Ранее мужская дружба двух петрозаводчан, подкрепленная алкоголем, довела их до уголовного дела.
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