Петрозаводчанин обокрал спящую в подъезде соседку

В полицию с заявлением о краже обратилась 53-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина сообщила, что у нее украли мобильный телефон почти за 9 тысяч рублей. Как это случилось, женщина рассказать затруднялась.

Полицейские установили подозреваемого – 28-летнего соседа потерпевшей.

Молодой человек сознался в содеянном. Он рассказал, что в один из дней поднимался на свой этаж и увидел спящую на лестнице соседку. Тогда он вытащил из ее кармана телефон и забрал себе. Некоторое время он пользовался им, затем продал.

Петрозаводчанин находится под подпиской о невыезде.



По факту кражи ведется следствие.

Ранее мужская дружба двух петрозаводчан, подкрепленная алкоголем, довела их до уголовного дела.