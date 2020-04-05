Петрозаводчанин обокрал уснувших собутыльников

В полицию с заявлением о краже обратилась 33-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина заявила о краже телефона стоимостью более пяти тысяч рублей.



Сотрудники полиции установили личность 47-летнего подозреваемого. Мужчина пояснил полицейским, как похитил смартфон. В последних числах марта он на улице познакомился с мужчиной – сожителем заявительницы. Тот пригласил в гости на застолье. Хозяева квартиры уснули, а петрозаводчанин в это время украл телефон. Гаджет мужчина продал.



Возбуждено уголовное дело.

Ранее пожилая жительница Карелии украла деньги из банкомата.