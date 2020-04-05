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Петрозаводчанин обокрал уснувших собутыльников

Новости. Криминал
13:50, 06 Апреля 2020
фото: коллаж © freepik.com
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В полицию с заявлением о краже обратилась 33-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина заявила о краже телефона стоимостью более пяти тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность 47-летнего подозреваемого. Мужчина пояснил полицейским, как похитил смартфон. В последних числах марта он на улице познакомился с мужчиной – сожителем заявительницы. Тот пригласил в гости на застолье. Хозяева квартиры уснули, а петрозаводчанин в это время украл телефон.  Гаджет мужчина продал.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее пожилая жительница Карелии украла деньги из банкомата.

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Комментарии

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2020-04-06 13:54:55
От собутыльников заявления не принимать.
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