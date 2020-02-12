Петрозаводчанин обронил карту, сбегая с места преступления

Полиция установила подозреваемого в трех грабежах, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанин брал алкоголь с полки и проносил его через кассу без оплаты. Продавцы требовали вернуть похищенное, но злоумышленнику удавалось скрыться. На третий раз он, убегая, обронил свою банковскую карту.

Сотрудники уголовного розыска установили владельца карты. Оказалось, что тот на время передал карточку соседу.



Полицейские установили личность 21-летнего подозреваемого. Молодой человек рассказал, что начал злоупотреблять алкоголем. А денег не было. Потому и пошел на преступление.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что подростку в Карелии грозит срок за кражу продуктов.