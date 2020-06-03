Петрозаводчанин оставил продавщицу без связи

В конце мая в полицию обратилась работница одного из продуктовых магазинов, сообщили в МВД Карелии.
У женщины пропал мобильный телефон за восемь тысяч рублей.
Пока не было посетителей, продавец ненадолго отлучилась, оставив телефон на прилавке. Когда вернулась, его уже не было.
Причастным к краже оказался 47-летний мужчина, проживающий неподалеку от торгового заведения. Петрозаводчанин пошел на преступление под воздействием алкоголя.
Ведется следствие.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Ранее росгвардейцы задержали в Петрозаводске любителя халявной водки.
Комментарии