Петрозаводчанин попался на краже мяса

Администрация сетевого магазина на Ключевой обратились в полицию, сообщили в МВД Карелии.

При просмотре камер видеонаблюдения был выявлен факт кражи мясных продуктов и подсолнечного масла. Ущерб превысил 2,5 тысячи рублей. Вскоре в полицию поступило сообщение о преступлении, где фигурировал схожий по приметам злоумышленник. В этом случае из торговой точки на Древлянке неизвестный похитил продукты на сумму свыше трех тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого – им оказался 53-летний житель Петрозаводска, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.



Возбуждены уголовные дела.

Ранее работники магазина поймали петрозаводчанина на краже товара.