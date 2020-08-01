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Петрозаводчанин попался на краже мяса

Новости. Криминал
10:30, 02 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Администрация сетевого магазина на Ключевой обратились в полицию, сообщили в МВД Карелии.

При просмотре камер видеонаблюдения был выявлен факт кражи мясных продуктов и подсолнечного масла. Ущерб превысил 2,5 тысячи рублей. Вскоре в полицию поступило сообщение о преступлении, где фигурировал схожий по приметам злоумышленник. В этом случае из торговой точки на Древлянке неизвестный похитил продукты на сумму свыше трех тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого – им оказался 53-летний житель Петрозаводска, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее работники магазина поймали петрозаводчанина на краже товара.

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Комментарии

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кир
2020-08-02 11:15:22
Вторая ходка ранее судимых должна быть последней.(я)
Гость
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