Петрозаводчанин попался на краже мяса

Администрация сетевого магазина на Ключевой обратились в полицию, сообщили в МВД Карелии.
При просмотре камер видеонаблюдения был выявлен факт кражи мясных продуктов и подсолнечного масла. Ущерб превысил 2,5 тысячи рублей. Вскоре в полицию поступило сообщение о преступлении, где фигурировал схожий по приметам злоумышленник. В этом случае из торговой точки на Древлянке неизвестный похитил продукты на сумму свыше трех тысяч рублей.
Полицейские установили подозреваемого – им оказался 53-летний житель Петрозаводска, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.
Возбуждены уголовные дела.
Ранее работники магазина поймали петрозаводчанина на краже товара.
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