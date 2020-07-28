Петрозаводчанин ради ревнивого друга сломал лопатку незнакомцу

В полицию поступило заявление от 38-летнего мужчины, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина был травмирован неподалеку от своего дома незнакомым ему молодым человеком.

Выяснилось, что 29-летний горожанин пришел за компанию со своим другом, который якобы хотел выяснить отношения со своим соперником. У того имелись основания подозревать свою жену в тайной связи. Друг ревнивца решил избить горожанина и сломал мужчине лопатку.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный житель поселка Карелии сломал матери руки за старые обиды.