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Петрозаводчанин ради ревнивого друга сломал лопатку незнакомцу

Новости. Криминал
15:40, 29 Июля 2020
фото: © shutterstock.com/nito
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В полицию поступило заявление от 38-летнего мужчины, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина был травмирован неподалеку от своего дома незнакомым ему молодым человеком.

Выяснилось, что 29-летний горожанин пришел за компанию со своим другом, который якобы хотел выяснить отношения со своим соперником. У того имелись основания подозревать свою жену в тайной связи. Друг ревнивца решил избить горожанина и сломал мужчине лопатку.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный житель поселка Карелии сломал матери руки за старые обиды.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-29 16:07:19
Жену понять и простить. Всякое бывает. Приодеться хочется, а муж мало денег приносит. :)
Гость
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