Петрозаводчанин ради ревнивого друга сломал лопатку незнакомцу

В полицию поступило заявление от 38-летнего мужчины, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина был травмирован неподалеку от своего дома незнакомым ему молодым человеком.
Выяснилось, что 29-летний горожанин пришел за компанию со своим другом, который якобы хотел выяснить отношения со своим соперником. У того имелись основания подозревать свою жену в тайной связи. Друг ревнивца решил избить горожанина и сломал мужчине лопатку.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее пьяный житель поселка Карелии сломал матери руки за старые обиды.
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