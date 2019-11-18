Петрозаводчанин травмировал продавца ради ореховой пасты

Мужчина похитил товар и травмировал продавца, сообщили в МВД Карелии.

Ущерб составил 300 рублей.

Полицейские выяснили, что 30-летний петрозаводчанин при входе в торговый зал взял корзину для товаров. Проходя мимо стеллажей, часть покупок он складывал в корзину, а часть прятал в карманах куртки. Когда он подошел к кассе, из-под одежды выпал товар.

Продавец попыталась задержать злоумышленника, но он протащил женщину до выхода и зажал ее руку между дверями.

Подозреваемый был знаком полицейским, так как уже не раз становился участником подобных происшествий. В отделе полиции мужчина рассказал, что специально взял корзинку, чтобы не привлекать внимания, а на кассе хотел отказаться от оплаты покупок якобы из-за того, что забыл дома деньги. Похищенную ореховую пасту он съел.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии избил продавца на рабочем месте.