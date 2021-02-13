Петрозаводчанка победила в конкурсе "Бешеная пила" в Мурманской области

Работа жительницы Петрозаводска взяла главный приз на конкурсе ледовых скульптур "Бешеная пила" в Апатитах.
В Апатитах прошел шоу-конкурс "Бешеная пила". За полтора часа команды скульпторов создали из ледяных кубов пять настоящих шедевров, пишет "Хибининформбюро".
Первое место занял тандем Ивана Локтюхина (Хабаровск — Кировск) и Елены Тимофеевой (Петрозаводск). Их работа называется "Предчувствие весны".
Второе место жюри присудило Кириллу Баиру (Королёв) и Александру Михайлову (Сургут) за скульптуру "Я люблю Хибины!"
Третье место заняли апатитчане Ирина и Валерий Липпонен, сотворившие "Паутину любви".
Все скульптуры украшают сейчас площадь Ленина в Апатитах.
Ранее стали известны лучшие скульптуры фестиваля "Гиперборея" в Петрозаводске.
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