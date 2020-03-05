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Петрозаводск к 8 марта начали очищать от мусора

Новости. Общество
11:32, 06 Марта 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего
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Содержанием общественных территорий в рамках муниципального контракта занимается Городской комбинат благоустройства, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В преддверии весенних праздников проводится тщательная уборка территории у городских мемориалов и памятных мест, очистка от мусора парков и скверов.

Горожане могут обращаться с жалобами на неудовлетворительное состояние объектов в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру телефона – 051.

Напомним, ради уборки улицы в микрорайоне Петрозаводска изменят схему движения транспорта.

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