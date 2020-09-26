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Петрозаводск попрощается с разбившимся мотоциклистом-инструктором в среду

Новости. Общество
08:41, 27 Сентября 2020
фото: © drive2.ru/users/vasiliy-nord
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Прощание с мотоциклистом, который погиб ночью 23 сентября на проспекте Ленина, состоится 30 сентября.

Об этом сообщается в паблике автошколы "АвтоАкадемия", где погибший Василий Луцышин работал инструктором.

Прощание с Василием состоится в среду, 30 сентября, в муниципальном траурном зале по адресу: улица Кирова, дом 40-а (морг БСМП, вход со стороны озера). Отпевание - в 12.00. Прощание - в 13.00. Вынос - в 14.00.

Василия похоронят на Сулажгорском кладбище.

"Вася был не просто нашим коллегой, он был очень близким нашим другом, - пишут в паблике автошколы. - Еще в среду днём мы всем коллективом автошколы веселились на фотосессии и, конечно, не предполагали, что через шесть часов случится трагедия...

Никто не может вспомнить Васю грустным, он всегда улыбался, любил жизнь. Безумно отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь, что бы ни случилось: пробил ты колесо или просто плохое настроение.

Василий был поистине талантливым инструктором: всё подробно, спокойно объяснял и мог повторить 1000 раз, пока не будет уверен, что человек всё понял".

Напомним, 23 сентября, в 23.17 на проспекте Ленина столкнулись мотоцикл и Lada Granta, двигавшиеся в попутном направлении. В результате столкновения 46-летний мотоциклист получил смертельные травмы и скончался на месте ДТП. Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев ДТП.

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