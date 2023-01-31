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Петрозаводск посетили 340 тысяч туристов за год

Новости. Общество
11:17, 20 Февраля 2023
фото: Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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Власти столицы Карелии хотят, чтобы российские туристы воспринимали город не просто как входные ворота в республику.

В прошлом году в Петрозаводске побывали 340 тысяч туристов, а годом ранее — 300 тысяч, сообщила на планерном совещании в администрации заместитель начальник управления экономики и инвестиционной политики комитета экономического развития Ксения Жарова.

«Видим ярко выраженную положительную динамику», — отметила Жарова.

При этом в мэрии беспокоит то, что Карелию за год посетило более одного миллиона туристов. Гости выбирают «раскрученные» достопримечательности региона.

«Сейчас перед нами стоит важная задача, чтобы российские туристы воспринимали Петрозаводск не просто как входные ворота в Республику Карелия, а также с точки зрения притяжения, которые имеются в городе. Чтобы эти объекты стали известны, доступны и желанны для посещения туристами», — сказала начальник управления.

Ранее сообщалось, Карелия получит 5 миллионов рублей на повышение туристической доступности для школьников.

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