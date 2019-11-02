Петрозаводск вошел в число 30 лучших для жизни городов России

Минстрой России обнародовал первый в стране индекс качества городской среды.

Как пишет Лента.ру, российский город с самой благоприятной средой — Москва. К такому выводу пришли эксперты Минстроя, подготовившие доклад "Индекс качества среды городов Российской Федерации".

В целом благоприятной можно назвать среду 23 процентов российских муниципалитетов, констатировали аналитики. Они ранжировали города по уровню комфортности проживания. Наибольшее число баллов — 276 из 360 возможных — в рейтинге набрала российская столица. На втором месте — Санкт-Петербург, получивший 238 баллов. На третьей строчке оказался Екатеринбург с показателем 191 балл. Казань и Нижний Новгород набрали по 190 баллов, 189 баллов досталось Красноярску.

По данным Минстроя России, Петрозаводск в рейтинге занял 30 место с результатом 185 баллов.

Среднее значение индекса для всех городов страны — 163 балла. Муниципалитеты оценивали по 36 критериям, среди которых благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, обеспеченность социальной инфраструктурой и прочие. Максимальная оценка за каждый критерий составила десять баллов. Комфортными аналитики признали города, набравшие не менее 180 баллов.

Вице-премьер Виталий Мутко в ходе презентации исследования подчеркнул, что индекс сформирован "не для соревнований".

"Это ориентир для губернаторов, мэров городов. Они могут посмотреть, какие приоритеты в будущем", — сказал Мутко.

Методика оценки качества городской среды была разработана Минстроем совместно с экспертами из ипотечной организации "Дом.рф" и КБ "Стрелка".

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что Петрозаводск стал лидером в рейтинге качества здравоохранения среди городов Северо-Запада.