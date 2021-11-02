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Петрозаводск вошел в список популярных направлений для лечебного отдыха

Новости. Общество
09:16, 02 Ноября 2021
фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

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Столица Карелии оказалась в десятке популярных направлений лечебного отдыха зимой 2021-2022 годов.

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru выявил, где можно полечиться минеральными водами и грязями в России в зимнем сезоне 2021 — 2022. В списке оказался Петрозаводск. 

«Курорты Кавказских Минеральных Вод, термальные источники Тюмени и озера Байкал в Иркутске, лечебные грязи города Саки, а также минеральные воды в Анапе, Петрозаводске, Екатеринбурге и Калининграде составили десятку популярных направлений, куда можно поехать поправить здоровье зимой. По статистике Tvil.ru, туристы бронируют зимний отдых от 1 до 7 ночей и тратят на жильё от 767 рублей до 6 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть зимой в Саках, дороже — в Петрозаводске», — заявляют составители списка.

Сообщается, что рейтинг был подготовлен по данным бронирований жилья туристами с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что клиника из Карелии заняла 7 место в рейтинге российских здравниц.

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