Петрозаводск вошел в топ-10 популярных не пляжных направлений для отдыха летом

Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, где ещё можно отдохнуть этим летом, чтобы не создавать "давку" на пляжах.

По статистике Tvil.ru, к январю 2021 года спрос на бронирование жилья на лето вырос на 20%. Россияне активно бронируют отели у моря, но есть у путешественников и другие предпочтения – не на пляже.

Города Санкт-Петербург, Петрозаводск, Осташков, Кисловодск, Новосибирск, Казань, Суздаль и Зеленоградск, а также курорты Банное и Манжерок составили десятку популярных других направлений для путешествий и отдыха летом 2021 года, сообщили в пресс-службе сервиса.

По данным Tvil.ru, туристы планируют отдых летом в этих городах, в среднем, от 2 до 12 дней и тратят на бронирование отелей и домов от 1 до 10 000 в сутки. Квартиры в Казани и Кисловодске дешевле всего арендовать на лето (1090 рублей и 1215 рублей в сутки), чем коттеджи на алтайском курорте Манжерок (10000 рублей в сутки). Аренда жилья в Петрозаводске обойдется в 5589 рублей.

Ранее Медвежьегорск попал в топ направлений для "тихих" и "медленных" путешествий летом.