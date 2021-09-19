Петрозаводск вошел в топ-10 «зеленых» городов России, показал опрос

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и определил, какие самые «зеленые» города в России.

Как показал опрос, подготовленный к Российским дням леса, Петрозаводск занял четвертую строчку в рейтинге самых экологичных городов. За столицу Карелии с ее лесами отдали голоса 11% респондентов.

Тройку лидеров составили Сочи (23% голосов), Горно-Алтайск (17%) и Ялта (17%).

В рейтинг также вошли Новосибирск (9%), Уфа (6%), Тольятти (6%), Пермь (6%), Иркутск (2%) и Кемерово (2%).

Ранее сообщалось, молодые сосны посадили в пострадавшем от лесных пожаров районе Карелии.